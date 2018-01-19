МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин планирует вновь встретиться с потерпевшими по уголовному делу о ДТП в 2016 году в ХМАО, где погибли 10 человек, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Ход и результаты расследования находятся на постоянном контроле у председателя СК России, который уже встречался с родителями детей, пострадавших и погибших в этой аварии. В ближайшее время Александр Бастрыкин запланировал визит в Ханты-Манскийский автономный округ, чтобы вновь встретиться с потерпевшими по делу и выслушать их доводы", — сказала Петренко.
Уголовное дело в отношении четверых предполагаемых виновников трагедии сейчас слушается в суде. На скамье подсудимых четыре человека: водитель автобуса Марат Зайнуллин, перевозивший участников соревнований, и представитель перевозчика Александр Сидорук обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водитель грузовика Раиль Саитханов — в нарушении правил движения и эксплуатации транспортных средств, а Ирина Тарасова, экс-директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которой занимались попавшие в аварию дети, обвиняется по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".