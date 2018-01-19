Специалисты установят ущерб от разлива нефти после аварии под Саратовом

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Специалисты в пятницу приступили к определению площади загрязненной территории, а также степени загрязнения почвы нефтепродуктами после аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области, сообщило областное министерство природных ресурсов и экологии.

"В настоящее время на месте работают сотрудники управления Росприроднадзора по Саратовской области и экоаналитической лаборатории Центра лабораторного анализа и технических измерений. Специалистами производится отбор проб почвы на предмет определения степени загрязнения нефтепродуктами, устанавливается площадь загрязненной территории", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что попадания нефти в Волгу не произошло, однако специалисты произвели забор проб природной воды в реке, чтобы подтвердить отсутствие в ней нефтепродуктов.

"После установления объема излитой нефти, а также загрязненной площади земельного участка и концентрации нефтепродуктов в почве будет произведен расчет размера вреда, причиненного почве, который будет предъявлен для взыскания виновному лицу", — говорится в сообщении.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По данным МЧС, площадь розлива нефти составила две тысячи квадратных метров. Объем выхода нефти составил около 900 кубических метров (по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, порядка двух тысяч кубов). Пострадали десять жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев пообещал материальную компенсацию пострадавшим вплоть до организации их переселения. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца дня воскресенья.