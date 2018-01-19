Саратовский губернатор пообещал помощь пострадавшим при ЧП на нефтепроводе

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Всем жителям села Красноармейское Саратовской области, чье имущество пострадало в результате аварии на магистральном нефтепроводе, будет оказана помощь, заявил в пятницу губернатор области Валерий Радаев.

В четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. По данным МВД, пострадали десять жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет.

"Нужно обязательно встретиться, поговорить с каждым человеком, выяснить степень ущерба, поддержать. Для жителей села это шок — у кого-то пострадали дома, у кого-то – животные. Люди должны знать: никто не останется без поддержки", — цитирует слова Радаева его пресс-служба.

Глава региона поручил руководству Минсоцразвития области совместно с районной администрацией провести подворовой обход, получить данные по ущербу и подготовить предложения по возмещению. Помимо этого, Радаев также поставил задачу поощрить специалистов оперативных служб, принимавших участие в локализации аварии.

Радаев заявил ранее, что будет решаться вопрос о 100-процентной материальной компенсации пострадавшим вплоть до организации их переселения.

По данным Центрального регионального центра МЧС РФ, открытое горение на магистральном нефтепроводе было ликвидировано, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен. По данным Минэнерго РФ, завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца дня воскресенья.