В Югре возбудили дело после смерти пятимесячного ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв — РИА Новости. Следователи в городе Урай (ХМАО) возбудили уголовное дело после смерти пятимесячного ребенка, которого мать уложила спать рядом с собутыльниками, тогда как сама ушла в другую комнату, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в конце декабря 2017 года, после чего следственное ведомство провело собственную проверку по факту случившегося.

"По версии следствия, женщина с пятимесячной дочерью пришла в квартиру к другу, где помимо него находились еще двое знакомых — мужчина и женщина. Компания до позднего вечера распивала спиртное. Около двух часов мама передала ребенка знакомым, которые легли спать на диван, а сама ушла в другую комнату. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни", — говорится в сообщении следователей.

В ведомстве также озвучили результаты судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что смерть младенца наступила в результате асфиксии. Следователи считают, что мужчина, рядом с которым спал ребенок, по неосторожности во сне "перекрыл ему дыхательные пути".

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". В следственном управлении добавили, что в числе прочего планируют дать оценку действиям органов системы профилактики, так как мама ребенка и двое ее знакомых, с которыми она распивала спиртное и оставила младенца на ночь, ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности.