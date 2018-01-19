На Саратовской ГЭС произошел пожар

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. На Саратовской ГЭС (филиал "Русгидро") загорелся первый блочный трансформатор, сообщило областное Минпромэнерго.

"Сработали все автоматические системы пожаротушения <…> Пострадавших нет", — отметили в ведомстве.

Позднее на станции сообщили, что пожар потушен, а люди вернулись на свои рабочие места. Сейчас выясняются причины возгорания.

Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

В администрации Балаковского района уточнили, что сотрудников ГЭС и работников подрядных организаций эвакуировали — всего 128 человек. Также из-за возгорания перекрывали мостовой переход по плотине ГЭС, но затем движение по нему возобновилось.







На станции из эксплуатации сейчас выведены три гидроагрегата, работа которых зависела от первого блочного трансформатора. Потеря мощности составила 186 мегаватт.

Власти заверили, что ситуация находится под контролем, на потребителях инцидент не скажется.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.