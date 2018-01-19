Напавший на школу в Бурятии находится в больнице

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подростка, нападавшего на школу в Улан-Удэ, задержали. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи рассказали, что подозреваемый находится в больнице с ранением — он пытался покончить с собой.

Утром в пятницу в микрорайоне "Сосновый бор" произошло нападение на школу № 5. По предварительным данным, девятиклассник с топором атаковал учеников и поджег один из кабинетов. О числе злоумышленников поступает разная информация: в правительстве Бурятии заявили, их было трое, а СК сообщает только об одном.

По данным прокуратуры республики, госпитализировали шестерых человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших — нападавший. В свою очередь, региональные власти сообщили, что ранены четыре человека — трое учеников седьмого класса и преподаватель.

СК уже возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

Это второй случай атаки на учебное заведение на этой неделе. В понедельник в пермской школе № 127 бывший и нынешний ученики устроили поножовщину. Они напали на преподавателя и четвероклассников. В итоге пострадали 15 человек. Подозреваемых арестовали и предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

