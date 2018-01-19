В Новосибирске устранили крупную аварию на теплотрассе

НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Энергетики устранили крупную аварию в Ленинском районе Новосибирска, которая, по данным Минэнерго РФ, оставила без тепла около 11,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости в пятницу представитель АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко").
"В 00:00 19 января (20.00 мск 18 января) все ремонтные работы на трубопроводе диаметром 700 миллиметров, проходящем по улице Котовского, были закончены. В 01.30 (21.30 мск) все абоненты подключены к отоплению и горячему водоснабжению", — сообщил РИА Новости представитель "Сибэко".
По данным ГУМЧС по региону, дефектный участок трубы демонтирован и на его месте произведена установка нового отрезка трубопровода.
"По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в связи с ремонтом теплотрассы на улице Котовского отключение объектов не проводилось. Параметры теплоносителя были восстановлены в жилых домах и социальных объектах — в 01.40", — сообщает в пятницу пресс-центр мэрии Новосибирска.