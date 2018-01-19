Глава Бурятии возвращается из Монголии после данных о нападении на школу

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов возвращается из командировки в Монголии после известия о нападении ученика на школу, на место ЧП направлены чиновники правительства республики, включая зампреда, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ранее местные СМИ сообщили, что в пятницу утром в школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором старшеклассник с "коктейлем Молотова" и устроил пожар, есть пострадавшие. Здание, по данным СМИ, сильно пострадало от огня.

В главке СК по региону РИА Новости заявили, что проверяют информацию об инциденте, на месте работают следователи.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов в курсе ситуации. Он выехал из Монголии, находится в пути. Алексей Цыденов направил на место ЧП зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, а также министра здравоохранения Дамбиниму Самбуева и министра образования Баира Жалсанова для оценки ситуации и выработки дальнейшего плана действий", — сказал собеседник агентства.

По данным властей региона, Цыденов в четверг находился с рабочим визитом в Монголии по инициативе монгольской стороны в рамках бизнес-конференции "Инвестиционный потенциал республики Бурятия", а также по приглашению заместителя председателя монголо-российской межпарламентской группы Бямбасурэнгийн Энх-Амгалана. В Улан-Баторе ему вручили награду Монгольской республики – орден "Полярной звезды".