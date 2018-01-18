На Урале возбудили дело после гибели ребенка, в крови которого нашли спирт

ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти в Челябинской области новорожденного, в крови которого был обнаружен этиловый спирт, прокуратурой региона возбуждение дела признано законным, сообщил в четверг пресс-центр областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в следственный отдел по городу Коркино следственного управления СК РФ по Челябинской области 19 декабря 2017 года поступило сообщение о том, что в горбольнице №1 Коркино обнаружено тело ребенка 2017 года рождения. В ходе проверки сообщения установлено, что у новорожденной за несколько суток до смерти был плохой аппетит, она часто плакала, нарушился сон.

"По результатам судебно-медицинского исследования в крови ребенка был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2%. В прокуратуре Коркино признано законным возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится предварительное расследование по установлению виновных лиц и причины смерти ребенка, добавляет прокуратура.