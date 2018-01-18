В Мордовии двух пропавших мальчиков нашли в лесу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв – РИА Новости. Двух мальчиков, девяти и шести лет, которые накануне не вернулись из школы в Мордовии, нашли в лесу в 14 километрах от дома, их жизни ничто не угрожает, сообщает в четверг СУСК по республике.

Накануне во второй половине дня в правоохранительные органы поступило сообщение, что два мальчика не вернулись из школы домой в Темниковском районе. Следователи организовали доследственную проверку.

"В ходе поисковых мероприятий, в которых участвовали следователи и следователи-криминалисты СК, сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, неравнодушные жители района, около 23.00 мск в лесном массиве примерно в 14 километрах от дома мальчики были обнаружены", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем мальчики возвращались домой из школы. С детьми была собака, за которой они побежали в лес и заблудились, отмечает СУСК.

По информации ведомства, в настоящее время дети с общим переохлаждением находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.