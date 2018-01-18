На Алтае подросток убил женщину-почтальона ради сумки с пенсиями

БАРНАУЛ, 18 янв — РИА Новости. Подросток убил женщину-почтальона, разносившую пенсию местным жителям, в Смоленском районе Алтайского края, сообщает региональный СУ СК.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 17 января.

"Женщина разносила пенсию местным жителям. Во дворе одного из частных домов на нее набросился подозреваемый, нанеся несколько ударов деревянной палкой в область головы и причинив множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений 54-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Подозреваемый забрал у женщины почтальонскую сумку, в которой было 35 тысяч рублей, и забросал тело снегом. В этот же день 15-летнего подростка задержали сотрудники следствия и полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем).