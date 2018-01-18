В Москве еще одна женщина созналась в попытке продать невинность ребенка

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следственные органы установили третью соучастницу попытки продажи невинности 13-летней девочки в Москве, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее стало известно, что жительница Челябинской области вместе со своей знакомой пыталась продать невинность своей 13-летней дочери за 1,5 миллиона рублей. Женщин задержали сотрудники полиции при передаче им денег в одном из московских ресторанов. Обе фигурантки дела арестованы.

"В рамках расследования уголовного дела установлен еще один посредник — женщина 1983 года рождения, находившаяся в преступном сговоре с ранее задержанными злоумышленницами и осуществлявшая поиск так называемого "покупателя" для малолетней девочки", — говорится в сообщении.

Обвиняемая признала свою вину в полном объеме, в настоящий момент она помещена под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.