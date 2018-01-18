В Саратове два человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Грузовик и маршрутный автобус столкнулись в четверг в Заводском районе Саратова, в результате госпитализированы два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло около 9.00 по местному времени (8.00 мск) у дома №30 по проспекту Энтузиастов, уточнили в ведомстве.

"Произошло столкновение автобуса Daimler-Benz, следовавшего по маршруту №2Д, и самосвала. Предварительно установлена вина 36-летнего водителя автобуса, который не соблюдал дистанцию до впереди движущегося автомобиля. В результате пострадали два человека", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что госпитализированы 64-летний водитель самосвала и 44-летняя пассажирка автобуса.