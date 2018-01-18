На Сахалине насильник, заразивший девочку ВИЧ, покончил с собой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв – РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска, изнасиловавший несовершеннолетнюю и заразивший ее ВИЧ, покончил с собой, когда полицейские попытались его задержать, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"В производстве следственного отдела по Южно-Сахалинску СУСК находится уголовное дело, возбужденное в отношении 49-летнего жителя областного центра. Он подозревается в заражении ВИЧ-инфекцией и изнасиловании", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, изнасиловал несовершеннолетнюю, заразив ее. В ходе расследования мужчина скрылся от органов правопорядка. Его местонахождение было установлено 16 января.

"Сотрудники следственного отдела по Южно-Сахалинску вместе с оперуполномоченными УМВД России по Сахалинской области выехали для проведения следственных действий. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов потребовали открыть им дверь, однако мужчина отказался выполнять их требования", — сообщили в СУСК.

После того, как оперативники предприняли попытку проникнуть в квартиру через окно, подозреваемый покончил жизнь самоубийством.