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Происшествия

В Якутии рассказали о враче, которого уволили за избиение пациентки

08:5218.01.2018
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВрач. архивное фотоВрач. архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ХАБАРОВСК, 18 янв – РИА Новости. Врач, уволенный после появления в сети видео избиения пациентки, претензий по работе не имел, сообщил РИА Новости в четверг главврач Нерюнгринской центральной районной больницы Нюргун Степанов.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
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Ранее в интернете появилось видео, где врач в помещении больницы бьет по руке, а потом набрасывается на женщину. Их разнимают другие медработники.

По данным прокуратуры, конфликт между мужчиной и женщиной начался на дискотеке в поселке Иенгра в новогоднюю ночь. После словесной перепалки мужчина ударил женщину по лицу. На следующий день она пришла в местный фельдшерский пункт снимать побои, врачом оказался тот самый мужчина, который ее ударил на дискотеке. Вечером врач пришел к женщине домой и оскорбил нецензурной бранью.

Между тем в местных СМИ появилась информация, что врач ударил женщину, защищая свою коллегу. Якобы на дискотеке пятеро девушек начали избивать работницу больницы, а Владимир Наумов (уволенный врач), вступился за нее. Сцене на видео предшествовал еще один инцидент. Как сообщают СМИ, вместе с избитой пациенткой в больницу пришли ее подруги, они увидели там избитую ими накануне девушку и набросились на нее. Врач опять вступился за коллегу.

В хитросплетениях этой истории сейчас разбираются прокуратура, полиция и следственный комитет. Минздрав Якутии сообщил, что проводится служебная проверка, а врач уволен.

Статуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Увольнение состоялось по инициативе работника. Вчера врач написал заявление на мое имя о предоставлении ему отпуска с последующим увольнением, заявление я удовлетворил. Он работал у нас с августа 2016 года, по работе к доктору претензий не было", — рассказал Степанов.

По его словам, сейчас в больнице также сформирована комиссия и проводится служебное расследование. Информация о происшествии собирается, итоговый акт с выводами комиссии еще не оформлен.

"Наша компетенция ограничивается территорией нашей больницей. Мы не рассматриваем, что произошло вне ее стен, мы берем только то, что произошло на территории Золотинской участковой больницы, которая является нашим филиалом. Установлены факты нарушения трудовой дисциплины и этики со стороны персонала. Больница — это не место для выяснения отношений. Действия врача в этом аспекте недопустимы. Кроме того, о случившемся не было доложено руководству больницы. Мы узнали об этом через две недели из видеоролика в соцсетях", — отметил главврач.

Стечение обстоятельств

По словам Степанова, доктор написал объяснительную, где указал причины своего поступка. Из нее следует, что он действительно защищал свою коллегу.

Работа полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Девушек участниц конфликта было пять человек. Претензия к медперсоналу, зачем они открыли им дверь и пустили их вообще на территорию больницы. Они пришли якобы для снятия побоев. Но полномочий проведения судмедэкспертизы у участковой больницы нет, этим занимаются эксперты отдела в городе Нерюнгри. Дежурная медсестра вызвала доктора в больницу для снятия побоев, ему вообще не было надобности приезжать на этот вызов", — пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что разбирательства по этой истории продолжатся на заседании общественного совета и комиссии по здравоохранению районного совета депутатов в пятницу.

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