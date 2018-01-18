На Сахалине из-за циклона временно закроют переправу на материк

Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото

Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв – РИА Новости. Паромную переправу Холмск – Ванино, соединяющую Сахалин с материком, закроют на три дня из-за приближающегося циклона, сообщил РИА Новости в четверг замгендиректора "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

"Согласно информации от Сахалинского морского пароходства, в связи с подходом циклона в Татарский пролив, который будет сопровождаться порывистым ветром и штормом, паромная переправа Холмск — Ванино предварительно может быть закрыта с 20 января", — сообщил Котликов.

Последняя отправка паромов из порта Холмск перед непогодой будет запланирована на пятницу, утром и вечером в рейс уйдут паромы "Сахалин-9" и "Сахалин-8" соответственно.

Возобновить движение на переправе планируют не раньше 22 января.