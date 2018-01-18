"Ъ" рассказал новые детали дела полковника Максименко

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бывший глава управления собственной безопасности СК РФ полковник Михаил Максименко, обвиняемый во взятке, требовал за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) не 500 тысяч долларов, а в десять раз больше — 5 миллионов долларов, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Максименко, а также его зам Александр Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Итальянца и освобождение его из СИЗО.

Спустя год расследования ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена из его окружения — Олега Шейхаметова, но все за решение того же вопроса — освобождение Итальянца. После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой. Процесс начнется 23 января в Мосгорсуде.

"Как стало известно "Ъ", ФСБ установила, что на взятки высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова — ближайшего сподвижника вора в законе Захария Калашова — летом 2016 года было выделено не 500 тысяч долларов, как предполагалось ранее, а ровно в десять раз больше. Эти средства, по версии следствия, были собраны группой близких к Шакро бизнесменов по требованию тогдашнего начальника главка СКР Михаила Максименко. Впрочем, до того как в ситуацию вмешались чекисты, представители Шакро успели передать в комитет только два транша на общую сумму около 1 миллиона долларов", — пишет издание.