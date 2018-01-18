Убийство Нурбагандова — вызов всей полиции: как юрисконсульт стал героем

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Честный, дружелюбный, готовый всегда прийти на помощь — таким запомнили Магомеда Нурбагандова друзья и коллеги. Его последние слова: "Работайте, братья!" стали неофициальным девизом сотрудников правоохранительных органов. Сегодня Верховный суд России проведет апелляционное слушание по делу Артура Бекболатова, которого осенью 2017-го за соучастие в расправе над полицейским приговорили к 24 годам колонии. Именно он снимал расстрел на видео. О том, почему отец погибшего считает такое наказание слишком мягким, а также о детской мечте будущего Героя России — в материале РИА Новости.

Поступок героя

Случайная встреча с боевиками, ставшая для полицейского роковой, произошла 10 июля 2016-го. Накануне многочисленная семья Нурбагандовых отправилась на пикник в лес неподалеку от села Сергокала. Ближе к вечеру все разъехались по домам, а Магомед и трое его младших братьев остались ночевать в палатках. "В тот день в Избербаше (город в 33 километрах от Сергокалы. — Прим. ред.) несколько вооруженных людей захватили автомобиль таксиста. Водитель спасся чудом, на ходу выпрыгнув из багажника, — рассказывает РИА Новости бывший начальник Магомеда Нурбагандова Заур Омаров. — Из-за инцидента во всем районе дежурили усиленные наряды полиции, ориентированные на поиск и поимку преступников. По стечению обстоятельств Магомед вместе с родней уехал на природу где-то в обед, а информация о боевиках поступила вечером".

© Фото предоставлено коллегами Магомеда Нурбагандова Магомед Нурбагандов на отдыхе © Фото предоставлено коллегами Магомеда Нурбагандова Магомед Нурбагандов на отдыхе

Машину угнали члены так называемой избербашской банды, возглавляемой неоднократно судимым Магомедом Халимбековым. Он был единственным выжившим участником крупной махачкалинской группировки, разгромленной силовиками в апреле 2016-го, и числился в федеральном розыске. Миновав все полицейские патрули, утром четверо боевиков наткнулись на мирно спящих в лесу братьев Нурбагандовых. "Их всех связали, и главарь банды ударил одного из братьев по лицу. На него кинулся Абдурашид (двоюродный брат Магомеда. — Прим. ред.) и был убит выстрелом в голову, — продолжает Омаров. — Он профессионально занимался смешанными единоборствами и был очень силен. Скорее всего, бандиты его просто испугались, поэтому сразу застрелили".

© Фото предоставлено коллегами Магомеда Нурбагандова Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов (в центре) © Фото предоставлено коллегами Магомеда Нурбагандова Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов (в центре)

Обыскав Магомеда, бандиты нашли у него удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Халимбеков поставил полицейского на колени и потребовал от него под дулом автомата призвать коллег отказаться от службы в МВД России. Все происходящее снимали на камеру мобильного телефона. Однако даже под угрозой смерти Нурбагандов отказался выполнить их требования, произнеся знаменитую теперь фразу: "Работайте, братья!" После этих слов его расстреляли. Затем бандиты отпустили остальных братьев, приказав младшему пойти в поселок и рассказать о случившемся.

"В то утро от криков матерей Магомеда и Абдурашида проснулось все село. Это словами не описать. Даже сейчас, когда об этом думаешь, волосы дыбом встают, — вспоминает друг погибшего Алибей. — А еще через неделю в семье Нурбагандовых произошло новое несчастье — не перенеся потери двух внуков, умер их дедушка. Он и так сильно болел, а эта новость его совершенно добила".

Охота на полицейских

По версии следствия, основной мотив убийства Магомеда — месть за его профессиональную деятельность. "У нас в Дагестане довольно часто нападают на сотрудников правоохранительных органов, но этот случай взбудоражил всю республику. Многие полицейские восприняли его как личный вызов, ведь любой из них мог оказаться на месте Нурбагандова, — рассказывает начальник ОВО по городу Каспийску подполковник полиции Заур Омаров. — Интересно, что родной брат лидера банды сам раньше служил в полиции, но из-за преступной деятельности Халимбекова его уволили из органов. Представляете, какая гадина завелась в их семье?"

© Кадр видеосъемки признания Артура Бекболатова Артур Бекболатов © Кадр видеосъемки признания Артура Бекболатова Артур Бекболатов

Месяц спустя боевики совершили еще одно дерзкое нападение, в результате которого погибли два сотрудника ГИБДД. А еще через три недели лидера группировки и нескольких его подельников ликвидировали в спецоперации. Живыми взяли лишь двоих — Артура Бекболатова и Азиза Джамалутдинова. У одного из убитых силовики и обнаружили видеозапись расправы над Нурбагандовым. Выяснилось, что оператором выступал Бекболатов, а голос за кадром принадлежит Джамалутдинову. Видео быстро разошлось в СМИ и вызвало серьезный общественный резонанс. Героический поступок дагестанского полицейского никого не оставил равнодушным. Позже президент России Владимир Путин присвоил Нурбагандову звание Героя России, лично вручив медаль родителям Магомеда. Его брата Абдурашида наградили Орденом Мужества.

Параллельно велось расследование уголовных дел в отношении двух выживших боевиков. В итоге Джамалутдинову, который пошел на сделку со следствием, дали 20 лет колонии строгого режима. Бекболатову присудили 24 года лишения свободы, хотя гособвинитель запрашивал для него пожизненное наказание. Это решение суда обжаловали прокурор и потерпевшие.

"Я хочу нормальный справедливый приговор. Если его не будет, то мне придется дойти до президента, — заявил РИА Новости отец погибшего. — Бекболатов участвовал в нападении на моих детей, в убийстве двух гаишников. Он обучался в Сирии. И после всего этого ему дают только 24 года. Завтра он выйдет и продолжит заниматься тем же самым. Какая здесь, к черту, справедливость?"

Детская мечта

Многие коллеги Нурбагандова искренне восхищаются его подвигом, отмечая, что на службе, в отличие от других дагестанских полицейских, Магомед никогда не сталкивался с бандитами лицом к лицу. "Он занимал мирную должность кабинетного работника, — вспоминает Омаров. — Специализировался на работе с личным составом, то есть был кадровым сотрудником, потом — юрисконсультом".

По словам друзей Магомеда, тяга к справедливости в него была заложена с самого детства. "Он всегда заступался за слабых, был готов прийти на помощь в любую минуту. И неважно, знал он этого человека или нет, — отмечает друг и бывший коллега Нурбагандова Руслан (имя изменено по просьбе героя). — Такие люди, как Магомед, в наше время — большая редкость".

© Фото предоставлено коллегами Магомеда Нурбагандова Магомед с детства очень любил играть в футбол © Фото предоставлено коллегами Магомеда Нурбагандова Магомед с детства очень любил играть в футбол

Служба в правоохранительных органах была его мечтой с детства. После школы Магомед с отличием окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета в Махачкале. Два года проработал в банке, а затем поступил на службу в отдел вневедомственной охраны села Леваши. Уже оттуда перевелся в Каспийск. "Я сейчас его вспоминаю — и мурашки по всему телу идут, будто только вчера с ним разговаривал, — признается Омаров. — Ведь Магомед по рабочим вопросам ко мне несколько раз в день мог зайти. Он оказывал правовую поддержку, проверял приказы, проводил правовые экспертизы. И если где-то была какая-то неточность, очень эмоционально отстаивал свою правоту. Всегда заступался за полицейских. До сих пор никто в отделе не верит, что его больше нет".

На всех машинах сотрудников правоохранительных органов Каспийска теперь наклеен кружочек с портретом Магомеда, звездой Героя России и надписью: "Работаем, брат".