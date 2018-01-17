Число пострадавших при ДТП легковушки и автобуса под Тулой возросло до 16

ВОРОНЕЖ, 17 янв — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении иномарки и маршрутного автобуса в Тульской области выросло до 16 человек, из них двое остаются в больнице, сообщает в среду прокуратура региона.

Накануне вечером в Щекинском районе у поселка Временный на автодороге Щекино-Тула столкнулись автомобиль Hyundai и микроавтобус маршрута 117, где были более 20 пассажиров. По данным полиции, пострадали свыше восьми человек. Прибывшие на место две бригады "скорой" оказали помощь четырем раненным, из них два человека были госпитализированы в Щекинскую районную больницу.

"В результате ДТП телесные повреждения получили 16 человек. Госпитализированы с ушибами и ранами в ГУЗ ЩРБ два человека: водитель автомобиля Hyundai Accent, женщина — пассажир автобуса Iveco Daily. Степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, устанавливается", — говорится в сообщении.

По факту ДТП полицией проводится доследственная проверка. Результаты проверки прокуратура взяла на контроль.