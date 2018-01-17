Самолет МЧС вылетел в Москву с тремя пострадавшими при взрыве газа в Омске

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 17 янв — РИА Новости. Спецборт МЧС России вечером в среду вылетел из Омска в Москву с тремя пострадавшими при взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Омской области.

Как сообщалось ранее, пациенты, пострадавшие при взрыве бытового газа 12 января, нуждаются в срочной высокотехнологичной медицинской помощи. В связи с этим спецборт МЧС России Ан-148 осуществит санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольных из Омска в Москву. На протяжении всего полета пациентов будут сопровождать медики отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

"Двое детей и их отец, пострадавшие при хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном доме, который произошел в минувшую пятницу, нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в сообщении. В главке уточнили, что самолет вылетел в Москву в 18.36 местного времени (15.36 мск).

Спецборт МЧС, который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета. В Москве пациентов доставят для специализированного лечения в Институт хирургии имени А. В. Вишневского и детскую городскую клиническую больницу имени Г. Н. Сперанского.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону вечером 12 января. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили серьезные ожоги.