В Югре под суд пойдут экс-полицейские, избившие в отделении 11 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 янв — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанут трое бывших сотрудников полиции, которые за месяц избили 11 человек, задержанных за совершение административных правонарушений, сообщает в среду прокуратура Югры.

"В течение декабря 2016 года сотрудники отдела МВД по городу Пыть-Яху, находясь при исполнении должностных обязанностей, при отсутствии предусмотренных законом оснований, нанесли 11 гражданам, доставленным в отдел полиции за совершение административных правонарушений, множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а также применили специальные средства", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что незаконные меры, используемые в работе сотрудниками полиции, были выявлены прокуратурой, по результатам проверки которой следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

"После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в ведомстве.