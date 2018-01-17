В Югре под суд пойдут экс-полицейские, избившие в отделении 11 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 янв — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанут трое бывших сотрудников полиции, которые за месяц избили 11 человек, задержанных за совершение административных правонарушений, сообщает в среду прокуратура Югры.
Отмечается, что незаконные меры, используемые в работе сотрудниками полиции, были выявлены прокуратурой, по результатам проверки которой следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.
"После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в ведомстве.