СК завел дело после смерти ребенка во время тренировки в Подмосковье

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после гибели 13-летнего подростка во время тренировки по плаванию в Сергиевом-Посаде, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

Ранее сообщалось, что в городе Пересвет Сергиево-Посадского района во время тренировки по плаванию 13-летнему мальчику стало плохо. Тренеры незамедлительно достали его из воды, однако реанимационные мероприятия не дали результатов, и мальчик скончался. Отмечалось, что подросток проходил диспансеризацию в августе прошлого года, был признан здоровым и допущен к тренировкам на ближайшие полгода.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

Сообщается, что, по полученным от эксперта данным, подросток утонул из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками бассейна. Проведен осмотр места происшествия, запланировано проведение допросов тренеров, родителей, детей и медперсонала.