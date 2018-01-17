Подросткам, устроившим резню в пермской школе, предъявили обвинения

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Двоим инициаторам поножовщины в пермской школе предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Выездное заседание суда состоялось в городской больнице №4, где нападавшие проходят лечение после операций.

Подростков арестовали, но пока они остаются в больнице. Когда состояние стабилизируется, их доставят в СИЗО.

Расследование дела продолжается.

По версии следствия, в понедельник бывший и нынешний ученики устроили в школе драку, в ход пошли ножи. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек. При этом некоторые очевидцы утверждают, что подростки целенаправленно набросились на учеников и педагога.

Сегодня СК квалифицировал преступление по статье о покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору.

Проблемный подросток

Один из напавших подростков состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Как рассказали пермские власти, он пять лет учился по программе индивидуального обучения из-за психических проблем.

"Известно, что родители не справлялись с ним, хотя внешне семья благополучная, в том числе в материальном плане. В апреле прошлого года, когда он еще учился в школе, родители вызывали полицию, когда подросток в состоянии алкогольного опьянения попал в инцидент. <…> После школы он поступил с техникум, там у него тоже были проблемы", — заявила детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова.

В аппарате уполномоченного по правам детей Анны Кузнецовой рассказали, что еще в 2012 году его поставили на внутришкольный учет. Уже тогда подросток вел себя агрессивно по отношению к сверстникам. Однако на это не обратили должного внимания и не обратились к специалистам, которые могли бы скорректировать его поведение.

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Детьми надо заниматься

В 2017 году ситуация усугубилась, и родители подростка попросили помощи у уполномоченных органов. Однако комиссия по делам несовершеннолетних только наложила штраф на самих родителей.

Денисова напомнила, что родители несут ответственность за детей до их совершеннолетия.

"Очень часто, когда школа видит, что у ребенка проблемы в обучении, с психикой, то она рекомендует родителям отвести ребенка в комиссию. И родители добровольно решают, вести ребенка туда или нет, а если повели, то приносить справку о его психическом нездоровье или нет", — рассказала омбудсмен.

По ее словам, родители должны понимать меру своей ответственности.

"Ни у школы, ни у правоохранителей нет мер воздействия на родителей. Они не могут насильно заставить их проверять психику ребенка", — сказала Денисова.

Она призвала родителей серьезно отнестись к этому вопросу, если школа рекомендует проверить их ребенка.

По ее словам, в Перми "работает прекрасный центр детской психологии, телефон доверия, куда могут позвонить не только дети, но и родители, если у них возникают проблемы в общении".

В свою очередь, министр образования Ольга Васильева после происшествия в пермской школе призвала больше заниматься воспитанием.

По ее словам, переходный возраст при тех вызовах, которые существуют, проходит совершенно иначе, чем двадцать лет назад.

"Эти новые вызовы мы должны осознавать, в них жить и помогать нашим детям постоянно", — добавила она.