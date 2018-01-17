МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области отказался наложить арест на две московские квартиры бывшего директора екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского, а также на его 100%-ную долю в студии First Hand Media, следует из опубликованного определения суда.

Принять суд эти обеспечительные меры просили пять участников шоу "Уральские пельмени" — Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, которые ранее подали к Нетиевскому иск на 28 миллионов рублей. Истцы просят признать недействительным договор между ТО "Уральские пельмени" и Нетиевским от 1 января 2013 года и обязать экс-директора возвратить сумму полученного по договору вознаграждения.

Суд не нашел оснований для принятия обеспечительных мер, посчитав, что истцами не приведены доказательства, свидетельствующие о том, что ответчик совершает какие-либо действия, создающие реальную угрозу невозможности в будущем исполнить судебный акт. Предварительное заседание по делу суд назначил на 30 января.

Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов.

Арбитраж Москвы в октябре полностью отклонил иск First Hand Media Нетиевского к восьми участникам популярного телевизионного шоу и ряду других лиц о взыскании 107,8 миллиона рублей. Истец требовал признать незаконными более 20 заключенных в 2016 году договоров займа, по условиям которых ООО "Идея Фикс Медиа" (50% принадлежит студии Нетиевского) выдало займы 14 заемщикам. Истец заявил в суде, что выдача займов была выводом активов из предприятия и нарушила его право на получение дивидендов за 2016 год. Кроме того, студия Нетиевского и телешоу судились по поводу товарного знака "Уральские пельмени".

В настоящее время директором "Уральских пельменей" в ЕГРЮЛ указан Андрей Рожков. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.