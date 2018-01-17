Источник раскрыл обстоятельства убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге

УФА, 17 янв — РИА Новости. Убийство предпринимателя в Оренбурге произошло рано утро, когда он собирался отвезти своего сына в школу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.
"Предположительно, нападение произошло рано утром, когда бизнесмен вышел с ребенком, чтобы отвезти его в школу. Известно, что мальчик учился в первом классе", — сказал собеседник агентства.
Местные СМИ сообщали, что убитый предприниматель занимался оценкой автомобилей. Официально подробности его деятельности в региональном следственном управлении не раскрывают. Ранее в областном СУСК заявили, что мотивы убийства могли касаться деятельности предпринимателя или это могло произойти из-за личных неприязненных отношений.