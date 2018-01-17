Источник раскрыл обстоятельства убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге

УФА, 17 янв — РИА Новости. Убийство предпринимателя в Оренбурге произошло рано утро, когда он собирался отвезти своего сына в школу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.

Тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына были обнаружены в среду в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во дворе жилых домов по улице Карагандинская в Оренбурге. Уголовным делом об убийстве занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. Ранее в региональном СУСК заявили, что лица, причастные к жестокому убийству, подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики.

"Предположительно, нападение произошло рано утром, когда бизнесмен вышел с ребенком, чтобы отвезти его в школу. Известно, что мальчик учился в первом классе", — сказал собеседник агентства.

Местные СМИ сообщали, что убитый предприниматель занимался оценкой автомобилей. Официально подробности его деятельности в региональном следственном управлении не раскрывают. Ранее в областном СУСК заявили, что мотивы убийства могли касаться деятельности предпринимателя или это могло произойти из-за личных неприязненных отношений.