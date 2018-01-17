В СК назвали возможную причину убийства бизнесмена в Оренбурге

УФА, 17 янв — РИА Новости. Следователи рассматривают несколько версий убийства предпринимателя и его сына в Оренбурге, одна из них — профессиональная деятельность убитого, сообщил РИА Новости представитель областного следственного управления СК.

"Мотивы могли касаться деятельности предпринимателя, или это могло произойти из-за личных неприязненных отношений", — сказал представитель ведомства.

Тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына нашли в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во дворе жилых домов по Карагандинской улице. Преступники подожгли автомобиль, чтобы, как считает следствие, скрыть улики. По данным источника РИА Новости в региональных правоохранительных органах, нападение произошло утром, когда бизнесмен вышел с ребенком из дома, чтобы отвезти его в школу.

Местные СМИ сообщали, что убитый бизнесмен занимался оценкой автомобилей. Официально подробности его деятельности следствие не раскрывает.