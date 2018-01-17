В Ростове-на-Дону при взрыве газа в многоэтажке повреждены семь квартир

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Семь автомобилей, столько же квартир и фасад дома получили повреждения в результате взрыва бытового газа в многоэтажке Ростова-на-Дону, сообщила журналистам представитель прокуратуры области Оксана Сухарева.

Как сообщало ранее областное МЧС, хлопок газа с последующим возгоранием произошел в среду утром на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: Забайкальский, 5/4. Пожар на площади 30 квадратных метров был ликвидирован. Один человек погиб. СК организовал по данному факту проверку, ее ход взят прокуратурой области на контроль.

"Взрывом повреждена часть фасада дома, семь квартир, расположенных на 4, 5 и 6 этажах получили капитальные повреждения конструкций, а также повреждены семь автомобилей, припаркованных перед домом", — сказала Сухарева.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Для установления повреждений дома и обеспечения безопасности на место прибыла взрывотехническая бригада областного главка.