Жительницу Челябинской области подозревают в убийстве новорожденного сына

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Жительница Челябинской области подозревается в убийстве своего новорожденного сына, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 14 января в квартире дома города Снежинск было обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками удушения. Мать ребенка пояснила, что у нее произошли домашние роды, после чего она задушила младенца, так как находится в тяжелом материальном положении, уточняет следствие.

"Органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, расследование уголовного дела продолжается, уточняется в сообщении.