08:5817.01.2018
(обновлено: 11:20 17.01.2018)
31571773
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Учительница Наталия Шагулина, пострадавшая при резне в пермской школе, получила 17 ножевых ранений. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
"Учитель 4-го "Б" класса Шагулина Наталия Васильевна – герой! <…> Сегодня, придя в себя, она спросила: "Как дети?" Ее состояние остается очень тяжелым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!" — написала Денисова в Facebook
.
Педагогу, которая уже пришла в сознание после ранения и первой операции, а также начала самостоятельно дышать, сделают повторную операцию.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала Шагулину учителем с большой буквы, перед которым нужно преклоняться.
"Когда мы пришли к ней, она спросила, все ли в порядке, жалко, что не смогла спасти всех", — отметила министр.
По версии следствия, 15 января бывший и нынешний ученики устроили в школе драку, в ход пошли ножи. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек. При этом некоторые очевидцы утверждают, что подростки целенаправленно набросились на учеников и педагога.
В понедельник утром в пермской школе № 127 двое подростков устроили драку на ножах.
Подростки сначала подрались между собой, а потом накинулись с ножами на других учеников школы.
В результате ранения получили 15 человек, 12 из них госпитализированы. Одна учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии.
Один из зачинщиков драки — бывший ученик школы № 127, ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Подросток смог пройти в здание, записавшись в журнале посетителей.
После инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Один из зачинщиков поножовщины госпитализирован, второй находится на допросе в отделении полиции.
Губернатор Пермского края Максим Решетников во время заседания оперативного штаба, созданного после поножовщины в школе, поручил ужесточить требования к охранным предприятиям, обеспечивающим безопасность образовательных учреждений.
При министерстве здравоохранения Пермского края открыта телефонная линия, позвонив на которую, можно получить полную информацию о состоянии пострадавших во время драки в школе.
Подозреваемых подростков задержали. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
По словам свидетелей, учительница была первой, на кого напали молодые люди. Удар ножом пришелся ей в шею. Как рассказала мать одного из учеников, преподаватель спасла нескольких детей, оттолкнув от них нападавших. В Госдуме предложили наградить Наталию Шагулину.
Городские власти рассказали, что у нее большой педагогический стаж — более двадцати лет. В школе № 127, где произошла резня, она работает давно и хорошо себя зарекомендовала. Она классный руководитель четвертого "Б" класса.
У нее есть семья, двое детей, причем дочь учится в шестом классе этой же школы.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Очевидцы поножовщины в пермской школе рассказали о произошедшем