МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Учительница Наталия Шагулина, пострадавшая при резне в пермской школе, получила 17 ножевых ранений. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

"Учитель 4-го "Б" класса Шагулина Наталия Васильевна – герой! <…> Сегодня, придя в себя, она спросила: "Как дети?" Ее состояние остается очень тяжелым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!" — написала Денисова в Facebook

Педагогу, которая уже пришла в сознание после ранения и первой операции, а также начала самостоятельно дышать, сделают повторную операцию.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала Шагулину учителем с большой буквы, перед которым нужно преклоняться.

"Когда мы пришли к ней, она спросила, все ли в порядке, жалко, что не смогла спасти всех", — отметила министр.

По версии следствия, 15 января бывший и нынешний ученики устроили в школе драку, в ход пошли ножи. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек. При этом некоторые очевидцы утверждают, что подростки целенаправленно набросились на учеников и педагога.

Подозреваемых подростков задержали. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

По словам свидетелей, учительница была первой, на кого напали молодые люди. Удар ножом пришелся ей в шею. Как рассказала мать одного из учеников, преподаватель спасла нескольких детей, оттолкнув от них нападавших. В Госдуме предложили наградить Наталию Шагулину.

Городские власти рассказали, что у нее большой педагогический стаж — более двадцати лет. В школе № 127, где произошла резня, она работает давно и хорошо себя зарекомендовала. Она классный руководитель четвертого "Б" класса.

У нее есть семья, двое детей, причем дочь учится в шестом классе этой же школы.