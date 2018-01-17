В Кузбассе закрыли движение междугородних автобусов из-за снегопада

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Движение междугородних автобусов по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в границах Кемеровской области ограничили из-за снегопада до 12.00 местного времени (08.00 мск) среды, сообщает в среду Федеральное управление автодорог "Сибирь" Росавтодора (ФКУ "Сибуправтодор").

Изначально движение для междугородних пассажирских автобусов было ограничено в среду с 07.00 до 09.00 местного времени (03.00 мск — 05.00 мск) из-за снега, метелей и видимости до 50 метров. Однако действия ограничения пришлось продлить.

"В связи со сложными метеоусловиями на территории Кемеровской области (снег, метель, видимость до 50 метров) продлено ограничение движения для междугородних пассажирских автобусов на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в границах региона до 12.00 (08.00 мск). Для устранения последствий снегопада привлечено более 100 единиц дорожной техники, на затяжных подъемах работает более десяти единиц тяжелой техники", — говорится в сообщении.

Дорожники просят водителей быть крайне осторожными, соблюдать безопасную дистанцию и не осложнять работу служб. По возможности водителям рекомендуют воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

В управлении автодорог добавили, что на сложных участках в районе населенных пунктов Дмитриевка и Юго-Александровка дорожники помогают водителям тяжеловесных автомобилей преодолеть затяжные подъемы с помощью тяжелой техники. Сильный снег с метелью идет здесь уже более суток.