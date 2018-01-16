Ростовский хакер получил условный срок за разработку ПО для кибермошенников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Ростовский хакер получил 1,5 года условно за разработку программного обеспечения для кибермошенников, благодаря которому они похищали деньги из электронных платежных систем, говорится в сообщении УФСБ по региону.

Преступника задержали в августе 2016 года. По информации УФСБ, молодой человек увлекся программированием в 15 лет и очень скоро заинтересовался вопросами информационной безопасности. Ростовчанин начал разрабатывать полулегальные компьютерные программы, использование которых "популярно в хакерской среде".

"Через несколько лет на него вышли профессиональные киберпреступники, предложив модифицировать разработанные им программы для организации хищения денежных средств из популярной электронной платёжной системы", — говорится в сообщении.

Добавляют, что молодой человек согласился. По версии следствия, сведения для снятия денег хакер передавал мошенникам, получая процент от похищенной суммы. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, таким образом, ростовчанин получил около 3 миллионов рублей.

По информации УФСБ по региону, факты масштабных хищений из ряда электронных платёжных систем указывают на существование преступной группы. В данный момент оперативники ищут участников банды на территории всей России.

В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ "Создание, распространение и использование вредоносных компьютерных программ". Подозреваемый признал свою вину полностью и избрал особый порядок расследования. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на один год шесть месяцев с испытательным сроком два года.