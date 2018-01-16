В Орле завели дело после избиения воспитанницы социального центра

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после избиения воспитанницы социального центра в Орле, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее в одном из каналов мессенджера Telegram появилось видео, на котором несколько девочек заставляют свою сверстницу встать на колени и извиняться перед ними за какой-то проступок. Девочка в слезах выполняет требуемое, но ее начинают бить. В комментарии к видео сказано, что это запись из социального центра для подростков в Орле.
"По сообщениям ряда средств массовой информации, в которых упоминалось о факте нанесения побоев и иных противоправных действий, совершенных в отношении малолетней девочки, содержащейся в одном из социальных учреждений города Орла, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… "халатность", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с 1 декабря 2017 года по 12 января 2018 года должностные лица "Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Орла" ненадлежащим образом обеспечили безопасное пребывание девочки в учреждении, в результате чего старшие воспитанницы избили ее.