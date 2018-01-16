Пермского школьника, получившего травму глаза при резне, обследуют в Москве

УФА, 16 янв — РИА Новости. Школьника, который получил травму глаза в драке с поножовщиной в пермской школе, направят в московскую клинику для обследования, сообщил во вторник краевой минздрав.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"Сегодня в краевой детской клинической больнице посредством видеоконференцсвязи прошел консилиум врачей из московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Доктора обсудили тактику, наиболее оптимальные методы лечения ребенка, получившего резаную травму глаза. Ребенка направят на обследовании в московское НИИ к лучшим специалистам страны", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что остальные восемь школьников остаются под наблюдением врачей в пермской краевой детской больнице в состоянии средней тяжести. Учительница и еще двое подростков остаются в клинической больнице №4 в Перми. Известно, что учительница находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, но врачи отмечают положительную динамику. Подростки, которым в понедельник сделали операции, находятся в сознании, их состояние оценивается как средне тяжелое.