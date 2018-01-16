В Москве девушку из Африки задержали за кражу пятидесяти миллионов рублей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Полиция задержала 25-летнюю гостью столицы по подозрению в краже почти 50 миллионов рублей из квартиры москвича на северо-востоке города, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что задержанная оказалась "девушкой легкого поведения", которая приехала в столицу из одной из африканских стран.

"Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю приезжую по подозрению в краже денежных средств", — сказал Титов.

По его словам, потерпевший обратился в полицию и рассказал, что он познакомился с девушкой и пригласил ее к себе домой. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу крупной суммы денег. Как установили оперативники, гостья покинула квартиру через окно.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области. Похищенное было изъято", — сообщил Титов, добавив, что по факту преступления возбудили дело о краже.

Ранее в пресс-службе столичной полиции рассказали, что из квартиры безработного москвича на Сельскохозяйственной улице похитили деньги в разной валюте: 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов, 250 тысяч евро. Общая сумма ущерба составила почти 50 миллионов рублей.