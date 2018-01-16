Под Саратовом двое мужчин изнасиловали женщину и украли у нее конфеты

САРАТОВ, 16 янв — РИА Новости. Двое жителей Саратовской области признались, что изнасиловали местную жительницу, а затем отправились домой есть похищенные у нее шоколадные конфеты, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

По данным следствия, в ночь на 11 января двое жителей Энгельса, 20 и 22 лет, выпивавшие в компании знакомых, отправились провожать домой 52-летнюю участницу застолья и уже в квартире изнасиловали ее.

"Вдоволь поизмывавшись над жертвой, злоумышленники привязали ее к батарее шнурками от ботинок. Затем "гости" подожгли в квартире занавески и поспешили удалиться, прихватив с собой два сотовых телефона и шоколадные конфеты, оставшиеся у хозяйки после праздников. От неминуемой смерти потерпевшую спасли пожарные, которых вызвали соседи", — заявили в пресс-службе главка.

В полиции отметили, что насильников в кратчайшие сроки удалось задержать. Молодые люди признались в преступлении и рассказали, что после того как покинули горящую квартиру, доели похищенные конфеты, а телефоны спрятали в одной из труб на улице.

В региональном следственном управлении СК уточнили, что обоим фигурантам предъявили обвинения по статьям об изнасиловании и покушении на убийство. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Суд отправил обоих под стражу.