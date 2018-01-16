Минкультуры требует покрыть весь ущерб по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министерство культуры России через суд требует возместить ущерб в 133 миллионов рублей от фигурантов дела "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.

"Минкультуры признано потерпевшей стороной. Соответственно, ведомством подано исковое заявление о возмещении вреда… в 133,23 миллиона рублей", — сказали в пресс-службе.

Накануне стало известно, что СК РФ завершил следственные действия по этому громкому делу. Затем расследование должны официально признать завершенным, утвердить в прокуратуре обвинительное заключение и отправить материалы в суд. Дата начала процесса пока неизвестна.

Ключевому фигуранту — известному театральному режиссеру Кириллу Серебренникову – грозит до десяти лет заключения, как предполагаемому организатору махинаций. Свою вину он отрицает.

По мнению следствия, было украдено более 133 миллионов рублей, выделенных государством на реализацию проекта "Платформа". Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов, в частности, об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".