В Бурятии автобус с журналистами попал в ДТП

КРАСНОЯРСК, 16 янв — РИА Новости. Микроавтобус с журналистами, следовавший в Заиграевский район Бурятии на запланированные мероприятия, попал в ДТП на трассе, есть пострадавшие, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

"По предварительным данным, в 11.15 (6.15 мск) водитель микроавтобуса "Форд Транзит" не справился с управлением и съехал в кювет. Всего в автобусе находились десять человек. Пострадали три человека, с ушибами они доставлены в медучреждение. Серьезных травм нет", — сказала собеседница агентства.

В правительстве республики РИА Новости сообщили, что в автобусе находились журналисты и сотрудники пресс-службы. После инцидента журналисты, кроме трех человек, доставленных на осмотр в медучреждение, продолжили рабочую поездку.

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