ФСБ попросила продлить арест офицеров СК Никандрова и Ламонова

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мосгорсуд в среду решит, продлевать ли арест бывшего первого замглавы ГСУСК Москвы Дениса Никандрова и замглавы УСБ СК РФ Александра Ламонова по делу о взятке от криминальных авторитетов, следует из базы суда.

Изначально главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко, его заместителю Ламонову и Никандрову вменялось получение от Шакро 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Но спустя год расследования ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена из его окружения — Олега Шейхаметова.

После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой. Процесс начнется 23 января в Мосгорсуде.

При этом, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, по первому делу обвинение с Ламонова уже снято, но расследование, в целом, пока не сворачивалось.