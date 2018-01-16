В Смоленске 17 домов и детский сад остались без воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек, проживающих в 17 домах, и детский сад остались без водоснабжения в Смоленске из-за аварии, сообщает во вторник управление МЧС региона.

Информация об отключении водоснабжения в Промышленном районе Смоленска поступила спасателям утром 16 января.

"В результате отключения без холодного водоснабжения остались 17 жилых домов различной этажности… с населением 1527 человек (в том числе 458 детей). ЦТП 137. Три административных здания по адресам: проспект Гагарина, дома 1, 5, 7а. Один СЗО (социально значимый объект): детский сад "Белочка" (ул. Тенишевой 2-а)", — говорится в сообщении.

Подвоз питьевой воды жильцам домов и на другие объекты будет вестись силами предприятия "Горводоканал". Ориентировочное время окончания ремонтных работ — 17.00 мск вторника.