В Новосибирске возбудили дело после гибели человека под обрушенной кровлей

НОВОСИБИРСК, 16 янв — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели водителя легковой машины, на которую 11 января обрушились сорванные штормовым ветром части кровли со здания, сообщает во вторник управление СК по региону.

Ранее пресс-центр мэрии сообщал, что в связи со штормовым ветром и метелью вечером 11 января на улице Фабричной на автомобиль и проезжую часть упали металлические листы с кровли административного четырехэтажного здания хлебозавода №1, произошло ДТП, в котором погиб 24-летний водитель.

"Железнодорожным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти 24-летнего жителя Новосибирска", — говорится в сообщении.

По данным следствия, около 23.00 11 января мужчина управлял своим автомобилем Toyota Corolla и следовал с пассажиром по Фабричной улице.

"В процессе движения в направлении Димитровского моста крыша его автомобиля со стороны водителя была повреждена деревянными и металлическими фрагментами кровли здания коммерческой организации, располагающегося на противоположной стороне улицы, сорванной и унесенной в результате сильного порыва ветра на большое расстояние", — говорится в сообщении.

Следователи уже установили очевидцев, с участием специалистов проведен осмотр разрушенной кровли, назначены необходимые экспертизы.