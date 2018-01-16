В Новосибирске возбудили дело после гибели человека под обрушенной кровлей

НОВОСИБИРСК, 16 янв — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели водителя легковой машины, на которую 11 января обрушились сорванные штормовым ветром части кровли со здания, сообщает во вторник управление СК по региону.
"Железнодорожным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти 24-летнего жителя Новосибирска", — говорится в сообщении.
По данным следствия, около 23.00 11 января мужчина управлял своим автомобилем Toyota Corolla и следовал с пассажиром по Фабричной улице.
"В процессе движения в направлении Димитровского моста крыша его автомобиля со стороны водителя была повреждена деревянными и металлическими фрагментами кровли здания коммерческой организации, располагающегося на противоположной стороне улицы, сорванной и унесенной в результате сильного порыва ветра на большое расстояние", — говорится в сообщении.
Следователи уже установили очевидцев, с участием специалистов проведен осмотр разрушенной кровли, назначены необходимые экспертизы.