В Люберцах число госпитализированных с отравлением кадетов возросло до 50

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Число детей из кадетской школы в подмосковных Люберцах, попавших в больницы в связи с отравлением, достигло 50, также госпитализированы 12 взрослых, сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.

Дети вернулись в кадетскую школу Люберец после новогодних каникул 11 января, первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января. Наследующий день ученики и сотрудники кадетской школы начали поступать в больницы с жалобами на боли в животе и высокую температуру. Вечером в понедельник сообщалось о 49 госпитализированных детях с признаками острой кишечной инфекции.

"По состоянию на 07:00 16 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 50 детей и 12 взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в г.о. Люберцы с признаками острой кишечной инфекции. Медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объёме", — сказал глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует подмосковный минздрав.

У всех пациентов состояние стабильное, легкой и средней степени тяжести. В ночь на вторник в лечебные учреждения Подмосковья вновь заболевшие не поступали, вызовов "скорой" по этому поводу не было.

Роспотребнадзор сообщал ранее, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Специалисты ведомства составили протоколы о временном запрете деятельности в отношении организатора питания и учебного заведения. Работа столовой и образовательной организации с 15 января приостановлена, переданы материалы в судебные органы, возбуждены административные дела.