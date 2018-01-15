В Нижегородской области на предприятии произошла утечка аммиака

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв – РИА Новости. Утечка аммиака произошла в понедельник на предприятии "Дзержинское оргстекло" (ДОС) в Нижегородской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 18.05 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о незначительной утечке аммиака на ОАО "ДОС" в Восточной промзоне Дзержинска. Жертв и пострадавших нет. Угрозы населению нет", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, утечка ликвидирована. На основной процесс производства этот инцидент не повлиял. Причина и обстоятельства произошедшего уточняются.

ДОС — производитель широкого спектра химической продукции. Предприятие выпускает продукцию для авиационной промышленности (авиационное органическое стекло), для рынка наружной рекламы и рекламной продукции, строительной отрасли, автомобилестроения, промышленной и бытовой светотехники.