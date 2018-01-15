В Ярославле заключенный получил срок за вербовку сокамерников в ИГ*

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Отбывающий наказание в Ярославле гражданин Таджикистана приговорен еще к 10 годам лишения свободы за вербовку заключенных в террористическую группировку "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщило в понедельник следственное управление СК по региону.

Следствие и суд установили, что в мае 2017 года 32-летний гражданин Таджикистана, отбывающий наказание за изнасилования и хищения в одной из исправительных колоний Ярославля, показывал заключенным запрещенный видеоролик на телефоне. Видео содержало высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по религиозным мотивам, а также призывы к насилию, пояснили в ведомстве.

"В феврале-марте 2017 года, желая привлечь к совершению противоправных деяний наибольшее число лиц, исповедующих ислам, подсудимый решил вовлечь одного из осужденных в участие … в ИГИЛ*", — говорится в сообщении.

Как утверждает СУСК, мужчина убеждал товарища вступить в ИГ* после освобождения и получил его согласие.

"Он инструктировал осужденного прибыть на территорию Сирийской Арабской Республики, после приобретения соответствующего боевого опыта … принять участие в свержении легитимной власти Сирийской Арабской Республики и после возвращения продолжить террористическую деятельность на территории Российской Федерации", — сообщает следственное управление.

Уточняется, что уголовное дело рассмотрено Московским окружным военным судом в составе коллегии из трех судей.

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — отмечается в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России.