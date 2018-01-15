Пермский кошмар: как два подростка устроили поножовщину в школе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Пятна крови в коридоре и на лестнице, вой сирен и ужас в глазах четвероклассников — первый после новогодних каникул учебный день обернулся для пермской школы № 127 трагедией. Два вооруженных ножами подростка устроили в здании учебного заведения резню, пострадали более десяти человек. О возможных причинах произошедшего — в материале РИА Новости.

Кровавый понедельник

По версии Следственного комитета, утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя подростками произошла драка с применением холодного оружия. "В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР.

Однако, как утверждают некоторые очевидцы, все это скорее напоминало нападение. Как рассказали РИА Новости учащиеся, около десяти часов утра в здание вошли два подростка — ученик и бывший ученик этой школы. Беспрепятственно миновав турникет и пост охраны, они ворвались в класс, где проходил урок. По словам матери одной из учениц, с которой побеседовали корреспонденты RT, никакой драки между старшеклассниками не было. "И учительница их не разнимала, — заявила женщина. — На урок зашли эти двое парней в черных масках, а потом без лишних слов сняли чехлы с ножей и стали резать горло учительнице. Так мне рассказывает моя дочь".

В инциденте серьезно пострадали более десяти четвероклассников, а также педагог Наталья Шагулина. Со слов матери одного из школьников, преподавательница оттолкнула подростка с ножом и выиграла время, чтобы ребята успели выбежать из класса. Учительницу, получившую ранение шеи, срочно отправили на операцию.

В считанные минуты к месту ЧП съехались сотрудники всех экстренных служб города, очевидцы и обеспокоенные родители учеников. Часть детей убежали к торговому центру рядом со школой. "Дети разбегались от школы во все стороны, некоторые были в крови. Так совпало, что на место выехали два наших экипажа, сотрудники до прибытия скорых оказывали школьникам первую доврачебную помощь, — рассказал РИА Новости Андрей Козеев, генеральный директор частного охранного предприятия. — Когда прибыли экстренные службы, охранники помогли с эвакуацией детей". Всего из школы вывели более 700 человек. Всех пострадавших срочно отправили в больницу. Стоит отметить, что в инциденте пострадали и устроившие поножовщину подростки.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Полицейские вывели человека из школы в Перми, где произошла поножовщина

Некоторые родители пожаловались в соцсетях на попытки учителей замолчать масштабы трагедии. "Когда я ехал в школу, в группе в вайбере родители писали, что это учебная тревога. Учителя тоже это утверждали. Они мне сообщили, что часть детей эвакуировали в школу № 133, часть — в спортзал нашей школы, — рассказал РИА Новости отец одного из учеников Константин. — Я лично подходил к штабу операции на территории школы. После моих возражений, подкрепленных словами полицейских и пожарных, учителя замялись. Лишь одна учительница тихонько рассказала о поножовщине".

Поклонник "Колумбайна"

Как сообщили РИА Новости школьники, зачинщики потасовки — два подростка, Лев Биджаков и Александр Буслидзе. Сразу после трагедии в социальных сетях и СМИ выдвигалось несколько версий поножовщины, в частности, что между Биджаковым и одним из учеников школы во время переписки в паблике во "ВКонтакте" произошел конфликт и молодые люди договорись решить спор в ножевом бою. Однако, по мнению большинства школьников, они оба готовились к нападению. "Скорее всего, они все спланировали заранее, — рассказал РИА Новости один из знакомых парня Артем (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.). — Буслидзе в последнее время говорил, что планирует кое-что сделать".

© РИА Новости / Игорь Катаев Вход на территорию школы в Перми. 15 января 2018 © РИА Новости / Игорь Катаев Вход на территорию школы в Перми. 15 января 2018

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, один из зачинщиков драки состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По словам знакомых Биджакова, молодой человек употреблял наркотики и лечился в психбольнице. "Летом его много раз видели обкуренным. Он был совершенно в неадекватном состоянии, валялся под балконами, — продолжает Артем. — Да и в школе он учился очень плохо, даже оставался на второй год и ушел после девятого класса".

Зато Буслидзе, напротив, характеризуют вполне положительно. "Я знаю его с детства, он всегда был спокойным и рассудительным, — сообщил РИА Новости приятель подростка. — Единственное, чем он серьезно увлекался, так это компьютерными играми. Но вряд ли он стал бы кого-нибудь резать, возможно, просто попал под влияние Биджакова".

На странице в социальной сети "ВКонтакте" у Льва Биджакова много сохраненных видеозаписей, посвященных нападению на американскую школу "Колумбайн". Инцидент произошел еще 20 апреля 1999 года. Два ученика старших классов Эрик Харис и Дилан Клиболд зашли в здание и устроили там перестрелку, после чего покончили с собой. В результате 13 человек погибли, еще 24 получили ранения. По словам лично знающих Биджакова учащихся пермской школы, он был ярым поклонником истории "Колумбайна".

Причины и мотивы преступления установит следствие. Сейчас уголовное дело передано в производство Главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Пермь своего старшего помощника. Ожидается, что уже завтра зачинщикам кровавой драки изберут меру пресечения.