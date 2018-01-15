Процесс по делу полковника СК Максименко начнется 23 января

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд в следующий вторник, 23 января, начнет в открытом режиме рассматривать дело главы управления собственной безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко о взятках, сообщил журналистам прокурор Борис Локтионов.

В понедельник Мосгорсуд провел предварительные слушания по уголовному делу, которое состоит из двух эпизодов получения взятки.

Три адвоката стража закона сегодня просили судью Олега Музыченко вернуть дело в прокуратуру для доследования, а также заявили о подсудности дело одному из районных судов Москвы или Петербурга по месту совершения вменяемых преступлений. По словам прокурора, суд отклонил оба ходатайства.

Максименко, а также его зам Александр Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Итальянца и освобождение его из СИЗО.

С тех пор обвиняемые находятся под стражей, но до суда дело дошло лишь в отношении одного офицера – Максименко. В отношении двух других расследование продолжается.