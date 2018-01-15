В Липецкой области арестовали мужчину, пытавшегося снять скальп с экс-жены

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Суд в Липецкой области поместил под домашний арест мужчину, который накануне Нового года ворвался в дом к бывшей супруге, избил ее и попытался снять скальп.
Как сообщает СУ СКР по региону, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).
"По версии следствия… бывший супруг… выбил деревянную дверь и, проникнув в квартиру, избил бывшую жену. С телесными повреждениями женщина была госпитализирована в травматологическое отделение. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровью нет", — говорится в сообщении.
В понедельник пресс-секретарь Липецкого областного суда Дарья Третьякова сообщила РИА Новости, что мужчина арестован. "Лебедянский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до второго марта", — сказала собеседница.