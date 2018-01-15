В Липецкой области арестовали мужчину, пытавшегося снять скальп с экс-жены

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Суд в Липецкой области поместил под домашний арест мужчину, который накануне Нового года ворвался в дом к бывшей супруге, избил ее и попытался снять скальп.

Информацию о нападении разместила в соцсети сама пострадавшая — 20-летняя жительница города Лебедянь. По словам женщины, после развода бывший супруг не оставляет в покое ее и их маленького сына. Вечером 30 декабря мужчина ворвался в дом к экс-супруге, отрезал ей часть волос вместе с кожей и попытался сбросить женщину с балкона.

Как сообщает СУ СКР по региону, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

"По версии следствия… бывший супруг… выбил деревянную дверь и, проникнув в квартиру, избил бывшую жену. С телесными повреждениями женщина была госпитализирована в травматологическое отделение. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровью нет", — говорится в сообщении.

В УМВД по региону РИА Новости подтвердили, что у потерпевшей в числе прочих повреждений была "скальпированная рана". Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По данным полиции, сразу после случившегося мужчина скрылся и был объявлен розыск, задержали его спустя полторы недели в Москве.

В понедельник пресс-секретарь Липецкого областного суда Дарья Третьякова сообщила РИА Новости, что мужчина арестован. "Лебедянский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до второго марта", — сказала собеседница.