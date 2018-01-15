Таганский суд Москвы отклонил иск Яшина к Собянину

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Таганский суд Москвы отклонил иск муниципального депутата Ильи Яшина к мэру Сергею Собянину из-за отказа властей согласовать "День свободных выборов", сообщили РИА Новости в суде.

"Суд исковые требования не удовлетворил", — сказали в суде.

Префектура ЦАО отказалась согласовывать акцию в Лермонтовском сквере 24 декабря "в связи с несоблюдением срока подачи уведомления". К тому же, по данным властей, организаторы не собрали необходимый пакет документов.

Однако, несмотря на предостережение прокуратуры, акция все-таки состоялась и собрала, по данным полиции, около 300 участников. Спустя несколько дней Мещанский суд оштрафовал Яшина за организацию незаконного мероприятия на 30 тысяч рублей.