Мосгорсуд продлил арест главы УСБ СК Максименко

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста главы управления собственной безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко по делу о получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), сообщил РИА Новости прокурор Борис Локтионов.

"Максименко продлили срок стражи до 27 июня", — сказал обвинитель.

В понедельник Мосгорсуд провел предварительные слушания по уголовному делу, которое состоит из двух эпизодов взяточничества.

Максименко, а также его зам Александр Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Итальянца и освобождение его из СИЗО.

С тех пор обвиняемые находятся под стражей, но до суда дело дошло лишь в отношении одного офицера – Максименко. В отношении двух других расследование продолжается.