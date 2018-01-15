В УФСИН признали вину за инцидент с гибелью топ-менеджер "Роскосмоса"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сотрудники московского СИЗО №5 "однозначно" виновны в том, что допустили убийство топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, признал начальник столичного УФСИН Сергей Мороз.

Евдокимову вменяли аферу на 200 миллионов рублей с имуществом РСК "МиГ". В марте прошлого года его нашли зарезанным в камере СИЗО. Впоследствии за халатность был арестован сотрудник СИЗО Иван Проценко, по данным СМИ, на момент ЧП бывший замначальника оперативного отдела изолятора.

"Окончательная оценка будет дана следствием и судом, но вина сотрудников однозначно имеется", — сказал Мороз в понедельник на коллегии ведомства.

По его словам, за халатность один сотрудник привлечен к уголовной ответственности (очевидно, речь о Проценко), ряд других уволены или иным образом дисциплинарно наказаны.

Сам убийца до сих пор не найден.