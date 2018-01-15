На Ямале мужчину подозревают в убийстве трехмесячной дочки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв — РИА Новости. Следователи в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело в отношении молодого отца, которого подозревают в убийстве своей трехмесячной дочки, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, утром в воскресенье в одной из квартир было обнаружено тело трехмесячной девочки. При внешнем осмотре тела ребенка были выявлены телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков в области головы.

"В настоящее время задержан подозреваемый – отец ребенка, проведен тщательный осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Назначены криминалистические экспертизы. В ходе сбора материалов, характеризующих личность мужчины, установлено, что семья на профилактических учетах как неблагополучная не состояла", — говорится в сообщении.

В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", уточнили в ведомстве.

Местные СМИ в свою очередь сообщают, что мужчина ранее был дважды судим, а младенца он мог избить из-за конфликта с супругой. По информации ряда изданий, в ходе ссоры от рук главы семейства также пострадал его трехлетний сын, который был госпитализирован.